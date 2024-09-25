На Кировоградщине ночью сбивали вражеские дроны, разрушений из-за атаки рф не фиксировали
Киев • УНН
Во время ночной атаки над Кировоградской областью были уничтожены вражеские беспилотники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений в регионе.
Во время ночной атаки российских войск над Кировоградской областью были уничтожены вражеские беспилотники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений в регионе, сообщил в среду глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Во время ночной вражеской атаки уничтожены вражеские дроны в небе над Кировоградщиной. По предварительной информации - в области без пострадавших и разрушений
Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты25 сентября 2024, 04:41 • 13172 просмотра