На Кировоградщине ночью сбивали вражеские дроны, разрушений из-за атаки рф не фиксировали

Во время ночной атаки российских войск над Кировоградской областью были уничтожены вражеские беспилотники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений в регионе, сообщил в среду глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Во время ночной вражеской атаки уничтожены вражеские дроны в небе над Кировоградщиной. По предварительной информации - в области без пострадавших и разрушений - написал Райкович.

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