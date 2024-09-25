На Кіровоградщині вночі збивали ворожі дрони, руйнувань через атаку рф не фіксували
Київ • УНН
Під час нічної атаки над Кіровоградською областю були знищені ворожі безпілотники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та руйнувань в регіоні.
Під час нічної атаки російських військ над Кіровоградською областю були знищені ворожі безпілотники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та руйнувань в регіоні, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Під час нічної ворожої атаки знищено ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною. За попередньою інформацією – в області без постраждалих та руйнувань
Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди