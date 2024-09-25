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24 березня, 11:21 • 113665 перегляди

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24 березня, 11:09 • 115842 перегляди

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На Кіровоградщині вночі збивали ворожі дрони, руйнувань через атаку рф не фіксували

На Кіровоградщині вночі збивали ворожі дрони, руйнувань через атаку рф не фіксували

Київ • УНН

 • 14147 перегляди

Під час нічної атаки над Кіровоградською областю були знищені ворожі безпілотники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та руйнувань в регіоні.

Під час нічної атаки російських військ над Кіровоградською областю були знищені ворожі безпілотники. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та руйнувань в регіоні, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Під час нічної ворожої атаки знищено ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною. За попередньою інформацією – в області без постраждалих та руйнувань

- написав Райкович.

Сили ППО вночі збили 28 "шахедів" та чотири ракети25.09.24, 07:41 • 41723 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kirovohradska-oblastКіровоградська область

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