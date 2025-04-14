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На Кировоградщине на Пасху сократят комендантский час

Киев • УНН

 • 3640 просмотра

На Пасху в Кировоградской области сократят комендантский час. Он продлится с 00:00 до 04:00. Профильные службы проверят хранилища и культовые сооружения на безопасность.

На Кировоградщине на Пасху сократят комендантский час

На Пасху для жителей Кировоградской области сократили продолжительность комендантского часа с 24.00 до 04.00. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет УНН.

Один из самых уважаемых религиозных праздников. В мирное время – многолюдно в соборах и храмах. Но четвертый год большой войны, недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы всех мирных украинских городов, сел – и наша область не исключение - заставляют нас усилить меры безопасности, быть бдительными и ответственными

- говорится в сообщении.

Профильные службы проверят хранилища, защитные и культовые сооружения на предмет безопасности и наличия информации, как действовать, когда звучит сигнал "Воздушная тревога", присутствия дежурных в укрытиях.

Комендантский час в Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, будет действовать с 24.00 до 04.00.

Обратил внимание руководителей районов, общин, городских голов, правоохранительных органов относительно усиления коммуникаций с местным населением, духовенством, верующими – не игнорировать сигналы тревоги, заботиться о безопасности

- отметил Райкович.

Напомним

На фоне попыток терактов в Украине, полиция рассматривает усиление безопасности на Пасху. Это будет включать усиленное патрулирование и проверки возле отделений полиции.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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