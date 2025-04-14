На Кировоградщине на Пасху сократят комендантский час
Киев • УНН
На Пасху в Кировоградской области сократят комендантский час. Он продлится с 00:00 до 04:00. Профильные службы проверят хранилища и культовые сооружения на безопасность.
На Пасху для жителей Кировоградской области сократили продолжительность комендантского часа с 24.00 до 04.00. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет УНН.
Один из самых уважаемых религиозных праздников. В мирное время – многолюдно в соборах и храмах. Но четвертый год большой войны, недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы всех мирных украинских городов, сел – и наша область не исключение - заставляют нас усилить меры безопасности, быть бдительными и ответственными
Профильные службы проверят хранилища, защитные и культовые сооружения на предмет безопасности и наличия информации, как действовать, когда звучит сигнал "Воздушная тревога", присутствия дежурных в укрытиях.
Комендантский час в Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, будет действовать с 24.00 до 04.00.
Обратил внимание руководителей районов, общин, городских голов, правоохранительных органов относительно усиления коммуникаций с местным населением, духовенством, верующими – не игнорировать сигналы тревоги, заботиться о безопасности
Напомним
На фоне попыток терактов в Украине, полиция рассматривает усиление безопасности на Пасху. Это будет включать усиленное патрулирование и проверки возле отделений полиции.