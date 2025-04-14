На Кіровоградщині на Великдень скоротять комендантську годину

На Великдень для жителів Кіровоградщини скоротили тривалість комендантської години з 24.00 до 04.00. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович, пише УНН.

- йдеться у повідомленні.

Одне з найповажніших релігійних свят. У мирний час – велелюдно у соборах і храмах. Але четвертий рік великої війни, нещодавні трагедії у Кривому Розі, Сумах, постійні ворожі обстріли усіх мирних українських міст, сіл – і наша область не виключення - змушують нас посилити безпекові заходи, бути пильними і відповідальними

Профільні служби перевірять сховища, захисні та культові споруди на предмет безпеки та наявності інформації, як діяти, коли звучить сигнал "Повітряна тривога", присутності чергових в укриттях.

Комендантська година у Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, діятиме з 24.00 до 04.00.

Звернув увагу керівників районів, громад, міських голів, правоохоронних органів стосовно посилення комунікацій з місцевим населенням, духовенством, вірянами – не ігнорувати сигнали тривоги, дбати про безпеку