В Кировоградской области задержали подозреваемого в изнасиловании подростка

Происшествие произошло в Кропивницком районе.

Мужчине 33 года. В полицию поступила информация о том, что он причастен к изнасилованию несовершеннолетней девушки.

Правоохранители мгновенно отреагировали на это сообщение. Информацию по данному факту проверили. В итоге, информация подтвердилась.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. По данному факту начали уголовное производство. Известно, что гражданин страдает психическими расстройствами.

Напомним, в Полтавской области сын избил и изнасиловал мать.