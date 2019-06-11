В Кировоградской области задержали подозреваемого в изнасиловании подростка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 июня. УНН. Сотрудники полиции в Кировоградской области разоблачили гражданина, которого обоснованно подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в Кропивницком районе.
Мужчине 33 года. В полицию поступила информация о том, что он причастен к изнасилованию несовершеннолетней девушки.
Правоохранители мгновенно отреагировали на это сообщение. Информацию по данному факту проверили. В итоге, информация подтвердилась.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. По данному факту начали уголовное производство. Известно, что гражданин страдает психическими расстройствами.
Напомним, в Полтавской области сын избил и изнасиловал мать.