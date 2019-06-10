У Полтавській області син побив і зґвалтував матір
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Взято під варту чоловіка, який умовно-достроково звільнившись з місць позбавлення волі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував 62-річну матір. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Установлено, що наприкінці травня поточного року 42-річний чоловік, який відбував покарання за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України умовно-достроково звільнився з Кременчуцької виправної колонії.
Своє повернення з місць позбавлення волі чоловік святкував разом із матір’ю, вживаючи спиртні напої. У подальшому, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік запропонував 62-річній матері вступити з ним у статевий зв’язок, коли потерпіла відмовилась останній наніс їй декілька ударів по обличчю та зґвалтував її.
Зранку жінка повідомила про подію до правоохоронних органів. Завдяки оперативним заходам правоохоронців зловмисника затримано того ж дня в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.152 (зґвалтування) КК України.
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині зґвалтували малолітню дівчинку.