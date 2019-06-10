В Полтавской области сын избил и изнасиловал мать
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Взят под стражу мужчину, который условно-досрочно освободившись из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 62-летнюю мать. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
Установлено, что в конце мая текущего года 42-летний мужчина, который отбывал наказание по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины условно-досрочно освободился из Кременчугской исправительной колонии.
Свое возвращение из мест лишения свободы мужчина праздновал вместе с матерью, употребляя спиртные напитки. В дальнейшем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предложил 62-летней матери вступить с ним в половую связь, когда потерпевшая отказалась последний нанес ей несколько ударов по лицу и изнасиловал ее.
Утром женщина сообщила о происшествии в правоохранительные органы. Благодаря оперативным мерам правоохранителей злоумышленник задержан в тот же день в порядке ст. 208 УПК Украины.
По процессуального руководства прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.152 (изнасилование) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
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