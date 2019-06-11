На Кіровоградщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні підлітка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 червня. УНН. Працівники поліції на Кіровоградщині викрили громадянина, якого обґрунтовано підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Подія сталася у Кропивницькому районі.
Чоловікові 33 роки. До поліції надійшла інформація про те, що він причетний до зґвалтування неповнолітньої дівчини.
Правоохоронці миттєво відреагували на це повідомлення. Інформацію за цим фактом перевірили. У підсумку, інформація підтвердилася.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Відомо, що громадянин страждає на психічні розлади.
Нагадаємо, у Полтавській області син побив і зґвалтував матір.