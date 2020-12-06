В Кировоградской област от коронавируса умерла 14-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Кировоградской области от коронавируса умерла 14-летняя девушка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
"По состоянию на 6 декабря, в Кировоградской области коронавирусом заболели 183 жителей области, умерла 14-летняя девочка", - отметили в пресс-службе.
За прошедшие сутки в областном лабораторном центре провели 863 ПЦР-тестирований и 26 ПЦР-тестов в областной больнице.
Выздоровели от коронавируса 19 жителей областного центра и четыре человека из Новгородковского района.
Это уже третья смерть от коронавируса среди несовершеннолетних в регионе - ранее умерла 17-летняя девушка, которая болела сахарным диабетом, и 11-месячный ребенок. Младенец умер из-за осложнений менингоэнцифалитом.
С начала пандемии в регионе обнаружили 6254 случаев коронавируса, 175 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Напомним, в Украине на утро воскресенья зафиксировано уже более 813 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 11,5 тысяч.