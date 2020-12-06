На Кіровоградщині від коронавірусу померла 14-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Кіровоградській області від коронавірусу померла 14-річна дівчина. Про це УНН поінформували в пресслужбі Кіровоградської ОДА.
"Станом на 6 грудня, на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 183 жителів області, померла 14-річна дівчинка", - зазначили в пресслужбі.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 863 ПЛР-тестування і 26 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.
Одужали від коронавірусу 19 жителів обласного центру та четверо людей з Новгородківського району.
Це вже третя смерть від коронавірусу серед неповнолітніх в регіоні – раніше померли 17-річна дівчина, яка хворіла на цукровий діабет, та 11-місячна дитина. Немовля померло через ускладнення менінгоенцифалітом.
З початку пандемії в регіоні виявили 6254 випадків коронавірусу, 175 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Нагадаємо, в Україні на ранок неділі зафіксовано вже понад 813 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 11,5 тисяч.