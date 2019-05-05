В Кировоградской области в пруду обнаружили утопленника

“4 мая, в 18:30, в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что в пруду с. Лелековка Петровского района обнаружили тело мужчины”, — сообщили в спасательной службе.

Спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Петрово достали тело из воды и доставили на берег. Им оказался местный житель 1987 г.р.

Обстоятельства и причины смерти мужчины сейчас устанавливают специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело пропавшего в прошлом году буковинца нашли в Днестре