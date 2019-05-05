В Кировоградской области в пруду обнаружили утопленника
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ - КИЕВ. 5 мая. УНН. В пруду села Лелековка Кировоградской области обнаружили труп мужчины. Об этом УНН сообщили в УГСЧС в области.
“4 мая, в 18:30, в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что в пруду с. Лелековка Петровского района обнаружили тело мужчины”, — сообщили в спасательной службе.
Спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Петрово достали тело из воды и доставили на берег. Им оказался местный житель 1987 г.р.
Обстоятельства и причины смерти мужчины сейчас устанавливают специалисты.
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