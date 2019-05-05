На Кіровоградщині у ставку виявили потопельника
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ – КИЇВ. 5 травня. УНН. У ставку села Лелеківка Кіровоградської області виявили труп чоловіка. Про це УНН поінформували в УДСНС в області.
"4 травня, о 18:30, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у ставку с. Лелеківка Петрівського району виявили тіло чоловіка",- повідомили у рятувальній службі.
Рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Петрове дістали тіло з води та доставили на берег. Ним виявився місцевий житель 1987 р.н.
Обставини та причини смерті чоловіка наразі встановлюють фахівці.
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