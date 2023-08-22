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На Кировоградщине ОВА запретила массовые мероприятия 23 и 24 августа

На Кировоградщине ОВА запретила массовые мероприятия 23 и 24 августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в области на День Флага и День Независимости из соображений безопасности будут запрещены массовые мероприятия, передает УНН.

Детали

"Приближаются знаковые для каждого украинца даты: День Флага и День Независимости. Второй год – в условиях полномасштабной российской агрессии. Коварству врага нет предела. И трагедия в центре Чернигова – еще одно свидетельство, с каким террористом борется Украина", - отметил председатель Кировоградской ОВА.

И заметил, что обязанность администрации при любых условиях "сделать все возможное, чтобы уберечь людей от беды".

Поэтому ОВА принято распоряжение о запрете проведения в области мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий 23 и 24 августа 2023 года.

"Прошу всех вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги. С особой ответственностью следить за детьми. Не обойти вниманием одиноких, а также людей с инвалидностью. Наша сплоченность, дисциплинированность – залог порядка и стойкости", - подытожил Райкович. 

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