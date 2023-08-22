У столиці можна буде влаштовувати місцеві заходи 23-24 серпня після погодження із владою - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві проведення місцевих заходів до Дня Державного прапору та Дня Незалежності України можливе тільки після погодження із владою міста. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, пише УНН із посиланням на Telegram-канал КМВА.
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“До Дня Державного прапору та Дня Незалежності України в Києві були заплановані різнопланові заходи виключно локального масштабу. Невеликі, місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста.
Ніхто не має права наражати життя киян та гостей міста на небезпеку”, - йдеться у повідомленні.
Також начальник КМВА закликав усіх мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І нагадав про комендантську годину – вона як завжди діятиме з 0:00 до 05:00.»
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко дав доручення не погоджувати проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.