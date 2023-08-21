У столиці заборонили проведення недержавних масових заходів 23 та 24 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко дав доручення не погоджувати проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Кличка.
Цитата
“Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня”, — написав він у Telegram.
Також Кличко звернувся до поліції та ДСНС з проханням посилити охорону громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.
“Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги”, - зазначив Кличко.
Нагадаємо
Київ не буде влаштовувати масових заходів на День Незалежності України. В цей день у центрі столиці відбудеться виставка зразків пошкодженої техніки армії рф.
У Києві до 28 серпня перекриють автомобільний рух від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького, щоб на Хрещатик “виїхала” знищена українськими захисниками ворожа техніка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві до Дня Державного прапора і Дня Незалежності проведуть десятки заходів: програма