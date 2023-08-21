У Києві до 28 серпня перекриють автомобільний рух Хрещатиком

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"Як і торік "парадна" розбита і розгромлена техніка росіянців "виїхала" на Хрещатик. Аби кожен українець міг побачити, яку лавину заліза, що несе смерть, зупинили українці. Аби кожен пам'ятав, що війна триває та що наші воїни потребують підтримки. До 28 серпня автомобільний рух вулицею Хрещатик перекритий, від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - йдеться в повідомленні.

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Автомобільний рух організують в об'їзд в обох напрямках вулицями Богдана Хмельницького, Володимирською, Михайлівською. Правоохоронці також закликали киян та гостей міста вирушати до найближчого укриття, почувши сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо

У Києві до Дня Державного прапора та до Дня Незалежності відбудеться кілька десятків різних заходів для жителей та гостей міста. Можна буде відвідати як і урочисті заходи, так і безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок.