В Киеве до 28 августа перекроют автомобильное движение по Крещатику
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве до 28 августа перекроют автомобильное движение от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого, чтобы на Крещатик "выехала" уничтоженная украинскими защитниками вражеская техника. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Патрульной полиции Киева.
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"Как и в прошлом году "парадная" разбитая и разгромленная техника россиян "выехала" на Крещатик. Чтобы каждый украинец мог увидеть, какую лавину железа, несущую смерть, остановили украинцы. Чтобы каждый помнил, что война продолжается и что наши воины нуждаются в поддержке. До 28 августа автомобильное движение по улице Крещатик перекрыто, от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.
Детали
Автомобильное движение организуют в объезд в обоих направлениях по улицам Богдана Хмельницкого, Владимирской, Михайловской. Правоохранители также призвали киевлян и гостей города отправляться в ближайшие укрытие, услышав сигнал воздушной тревоги.
Напомним
В Киеве ко Дню Государственного флага и ко Дню Независимости состоится несколько десятков различных мероприятий для жителей и гостей города. Можно будет посетить как и торжественные мероприятия, так и множество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарок.