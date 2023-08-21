В Киеве до 28 августа перекроют автомобильное движение по Крещатику

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"Как и в прошлом году "парадная" разбитая и разгромленная техника россиян "выехала" на Крещатик. Чтобы каждый украинец мог увидеть, какую лавину железа, несущую смерть, остановили украинцы. Чтобы каждый помнил, что война продолжается и что наши воины нуждаются в поддержке. До 28 августа автомобильное движение по улице Крещатик перекрыто, от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Детали

Автомобильное движение организуют в объезд в обоих направлениях по улицам Богдана Хмельницкого, Владимирской, Михайловской. Правоохранители также призвали киевлян и гостей города отправляться в ближайшие укрытие, услышав сигнал воздушной тревоги.

Напомним

В Киеве ко Дню Государственного флага и ко Дню Независимости состоится несколько десятков различных мероприятий для жителей и гостей города. Можно будет посетить как и торжественные мероприятия, так и множество выставок, концертов, спортивных мероприятий, ярмарок.