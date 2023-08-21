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В столице запретили проведение негосударственных массовых мероприятий 23 и 24 августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение не согласовывать проведение негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Кличко.

Цитата

“Поскольку, по соображениям безопасности, город не планирует массовых мероприятий к Дню Независимости Украины, выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа”, — написал он в Telegram.

Также Кличко обратился к полиции и ГСЧС с просьбой усилить охрану общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины, Дня Независимости Украины, запланированных на государственном уровне.

“Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги”, - отметил Кличко.

Напомним

Киев не будет устраивать массовых мероприятий на День Независимости Украины. В этот день в центре столицы состоится выставка образцов поврежденной техники армии рф.

В Киеве до 28 августа перекроют автомобильное движение от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого, чтобы на Крещатик “выехала” уничтоженная украинскими защитниками вражеская техника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве к Дню Государственного флага и Дню Независимости проведут десятки мероприятий: программа

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