Столиця не влаштовує масових заходів на День Незалежності - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Київ не буде влаштовувати масових заходів на День Незалежності України. В цей день у центрі столиці відбудеться виставка зразків пошкодженої техніки армії рф. Про це повідомила пресслужба КМДА, пише УНН.
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“Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як поінформували міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
У звʼязку з проведенням виставки від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку відМайдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкриють сьогодні о 23:30.
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