Столица не устраивает массовых мероприятий на День Независимости - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Киев не будет устраивать массовых мероприятий на День Независимости Украины. В этот день в центре столицы состоится выставка образцов поврежденной техники армии рф. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, пишет УНН.
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“Город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости. Как проинформировали городские власти письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники”, - говорится в сообщении в Telegram.
В связи с проведением выставки с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до улицы Владимирской — откроют сегодня в 23:30.
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