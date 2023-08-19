Столица не устраивает массовых мероприятий на День Независимости - КГГА

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“Город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости. Как проинформировали городские власти письмом из Офиса Президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники”, - говорится в сообщении в Telegram.

В связи с проведением выставки с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до улицы Владимирской — откроют сегодня в 23:30.

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