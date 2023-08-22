В столице можно будет устраивать местные мероприятия 23-24 августа после согласования с властями - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве проведение местных мероприятий ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины возможно только после согласования с властями города. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал КГВА.
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“Ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины в Киеве были запланированы разноплановые мероприятия исключительно локального масштаба. Небольшие, местные мероприятия будут возможны только после согласования с властями города.
Никто не имеет права подвергать жизнь киевлян и гостей города опасности”, - говорится в сообщении.
Также начальник КГВА призвал всех жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги. И напомнил о комендантском часе – он как всегда будет действовать с 0:00 до 05:00.»
Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение не согласовывать проведение негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа.