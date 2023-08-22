На Кіровоградщині ОВА заборонила масові заходи 23 і 24 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в області на День Прапора і День Незалежності з міркувань безпеки будуть заборонені масові заходи, передає УНН.
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"Наближаються знакові для кожного українця дати: День Прапора і День Незалежності. Другий рік – в умовах повномасштабної російської агресії. Підступності ворога немає меж. І трагедія у центрі Чернігова – іще одне свідчення, з яким терористом бореться Україна", - зауважив голова Кіровоградської ОВА.
І зауважив, що обов’язок адміністрації за будь-яких умов "зробити все можливе, щоб вберегти людей від біди".
Тому ОВА прийнято розпорядження про заборону проведення в області мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів 23 і 24 серпня 2023 року.
"Прошу усіх вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. З особливою відповідальністю стежити за дітьми. Не обійти увагою одиноких, а також людей з інвалідністю. Наша згуртованість, дисциплінованість – запорука порядку і стійкості", - підсумував Райкович.
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