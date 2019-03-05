На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"Злоумышленники в течение 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированы наличные средства, за исключением 10-12%, которые служили "вознаграждением" участникам "конвертационного центра", передавались должностным лицам предприятий реального сектора экономики - заказчикам таких услуг", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн
По информации прокуратуры, общий объем проконвертированных средств составил более 300 млн гривен.
Во время обысков изъято 13 печатей предприятий, около 100 тыс. грн наличных средств, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации.
"В рамках уголовного производства наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму 2,1 млн грн. Кроме этого, наложены аресты на 25 расчетных счетов в 6 банковских учреждениях", - добавили в прокуратуре.
Продолжаются следственные действия. Принимаются меры по привлечению всех участников "конвертационного центра" к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Напомним, в Одессе разоблачена группа лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС.