На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

“Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували „винагородою“ учасникам „конвертаційного центру“, передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки — замовникам таких послуг”, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією прокуратури, загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень.
Під час обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис грн готівкових коштів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації.

“В рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків на загальну суму 2,1 млн грн. Крім цього, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах”, — додали у прокуратурі.

Тривають слідчі дії. Вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників “конвертаційного центру” до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, в Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

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