В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.

“В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Одеської, Кіровоградської областей та м. Києва незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ”, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією ДФС, з метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права низки СГД, на розрахункові рахунки яких компанії-замовники перераховували кошти, у тому числі бюджетні. У подальшому ці кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних транзитних СГД — неплатників ПДВ, а з них — на карткові рахунки фігурантів, з яких знімалися готівкою через каси банків та разом із підробленими первинними документами передавалися вигодонабувачам за винятком 10%, які слугували винагородою за послуги конвертації.

Протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано близько 200 млн грн.

Під час обшуків у фігурантів вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 315,6 тис. гривень, печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, первинні та бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку. Триває слідство.

Нагадаємо, співробітники податкової поліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн.

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