В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает УНН.
"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирование незаконного налогового кредита по НДС", - говорится в сообщении.
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По информации ГФС, с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда СХД, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.
В течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.
Во время обысков у фигурантов изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерную технику. Продолжается следствие.
Напомним, сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн.