25 июля в одном из районных ТЦК и СП Киевской области женщина попыталась дать 300 долларов взятки начальнику Территориального центра объяснив, что ее муж не может стать на воинский учет. Чиновник отказался и вызвал правоохранителей, которые составили протокол на женщину. Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

В одном из районных ТЦК и СП Киевской области произошла попытка предоставления неправомерной выгоды. Женщина пришла к начальнику районного ТЦК и СП, объяснив, что ее муж не может стать на воинский учет и положила на стол 300 долларов США - рассказали в ТЦК.

В Центре отметили, что чиновник немедленно вызвал правоохранительные органы, которые составили протокол на женщину о попытке предоставления неправомерной выгоды.

Сейчас дело находится на рассмотрении в полиции.

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