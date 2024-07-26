На Киевщине женщина попыталась дать 300 долларов взятки начальнику ТЦК, чтобы ее муж не становился на воинский учет. Чиновник отказался и вызвал полицию, которая составила на женщину протокол.
25 июля в одном из районных ТЦК и СП Киевской области женщина попыталась дать 300 долларов взятки начальнику Территориального центра объяснив, что ее муж не может стать на воинский учет. Чиновник отказался и вызвал правоохранителей, которые составили протокол на женщину. Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП, передает УНН.
Детали
В одном из районных ТЦК и СП Киевской области произошла попытка предоставления неправомерной выгоды. Женщина пришла к начальнику районного ТЦК и СП, объяснив, что ее муж не может стать на воинский учет и положила на стол 300 долларов США
В Центре отметили, что чиновник немедленно вызвал правоохранительные органы, которые составили протокол на женщину о попытке предоставления неправомерной выгоды.
Сейчас дело находится на рассмотрении в полиции.
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