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На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

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В Киевской области на льду водоема местные жители заметили неизвестный объект. Спасатели-саперы идентифицировали его как обломки вражеского беспилотника "Гербера".

В Киевской области местные жители заметили неизвестный объект на ледовой поверхности водоема, примерно в 300 метрах от берега. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Заподозрив возможную опасность, они немедленно сообщили спасателям. 

На место происшествия прибыли водолазы-саперы, которые идентифицировали находку как обломки вражеского беспилотника "Гербера".

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Угрозы для гражданского населения обломки не представляли, поэтому их вытащили на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего анализа. 

Сейчас устанавливается, когда и при каких обстоятельствах дрон оказался в водоеме.

Удар российского дрона на ЧАЭС: на данный момент угроз для населения нет, радиационное состояние в норме - Минсреды14.02.25, 16:17 • 30408 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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