На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели
Киев • УНН
В Киевской области на льду водоема местные жители заметили неизвестный объект. Спасатели-саперы идентифицировали его как обломки вражеского беспилотника "Гербера".
В Киевской области местные жители заметили неизвестный объект на ледовой поверхности водоема, примерно в 300 метрах от берега. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Заподозрив возможную опасность, они немедленно сообщили спасателям.
На место происшествия прибыли водолазы-саперы, которые идентифицировали находку как обломки вражеского беспилотника "Гербера".
Угрозы для гражданского населения обломки не представляли, поэтому их вытащили на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего анализа.
Сейчас устанавливается, когда и при каких обстоятельствах дрон оказался в водоеме.
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