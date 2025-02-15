На Київщині у водоймі знайшли загадковий об'єкт: що виявили рятувальники

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05:23 • 4095 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120777 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181731 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146210 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137991 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116939 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107702 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102958 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140894 перегляди

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Київ • УНН

 • 103713 перегляди

У Київській області на льоду водойми місцеві жителі помітили невідомий об'єкт. Рятувальники-сапери ідентифікували його як уламки ворожого безпілотника "Гербера".

У Київській області місцеві жителі помітили невідомий об’єкт на льодовій поверхні водойми, приблизно за 300 метрів від берега. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Запідозривши можливу небезпеку, вони негайно повідомили рятувальників. 

На місце події прибули водолази-сапери, які ідентифікували знахідку як уламки ворожого безпілотника "Гербера".

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Загрози для цивільного населення уламки не становили, тож їх витягли на берег і передали відповідним фахівцям для подальшого аналізу. 

Наразі встановлюється, коли і за яких обставин дрон опинився у водоймі.

Удар російського дрона на ЧАЕС: наразі загроз для населення немає, радіаційний стан у нормі - Міндовкілля 14.02.25, 16:17 • 36423 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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