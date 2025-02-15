На Київщині у водоймі знайшли загадковий об'єкт: що виявили рятувальники

У Київській області місцеві жителі помітили невідомий об’єкт на льодовій поверхні водойми, приблизно за 300 метрів від берега. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Запідозривши можливу небезпеку, вони негайно повідомили рятувальників.

На місце події прибули водолази-сапери, які ідентифікували знахідку як уламки ворожого безпілотника "Гербера".

Загрози для цивільного населення уламки не становили, тож їх витягли на берег і передали відповідним фахівцям для подальшого аналізу.

Наразі встановлюється, коли і за яких обставин дрон опинився у водоймі.

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