На Киевщине состоялась первая встреча власти с бизнесом в новом формате: говорили о бронировании работников и налогах

На Киевщине в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса» руководство ОВА провело первую встречу с предпринимателями. Обсудили бронирование работников, привлечение ВПЛ к работе и вопросы уплаты налогов. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Провели первую онлайн встречу в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса». Она создана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в рамках Конгресса местных и региональных властей. 300 представителей бизнеса. Почти 2 часа откровенного разговора с участием представителей ТЦК, Минобороны, налоговой, центра занятости. Острые вопросы, честные ответы и совместная работа над поиском механизмов для решения проблемных вопросов. А их в условиях военного положения немало

По его словам, сегодня предпринимателей больше всего интересуют предпринимателей такие вопросы как - процедура признания предприятий критическими, бронирование работников, сотрудничество с ТЦК.

Предприятия, которые подают документы на признание их критическими, должны четко понимать, что критичность - это не защита от ТЦК и не механизм автоматического бронирования. Это о философии сохранения бизнеса, который крайне важен для страны