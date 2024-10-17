На Киевщине состоялась первая встреча власти с бизнесом в новом формате: говорили о бронировании работников и налогах
Киев • УНН
Руководство Киевской ОВА провело онлайн-встречу с 300 предпринимателями в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса». Обсуждались вопросы бронирования работников, привлечения ВПЛ и уплаты налогов.
На Киевщине в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса» руководство ОВА провело первую встречу с предпринимателями. Обсудили бронирование работников, привлечение ВПЛ к работе и вопросы уплаты налогов. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Провели первую онлайн встречу в рамках платформы «Диалог власти и бизнеса». Она создана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в рамках Конгресса местных и региональных властей. 300 представителей бизнеса. Почти 2 часа откровенного разговора с участием представителей ТЦК, Минобороны, налоговой, центра занятости. Острые вопросы, честные ответы и совместная работа над поиском механизмов для решения проблемных вопросов. А их в условиях военного положения немало
По его словам, сегодня предпринимателей больше всего интересуют предпринимателей такие вопросы как - процедура признания предприятий критическими, бронирование работников, сотрудничество с ТЦК.
Предприятия, которые подают документы на признание их критическими, должны четко понимать, что критичность - это не защита от ТЦК и не механизм автоматического бронирования. Это о философии сохранения бизнеса, который крайне важен для страны
Также он отметил, что предприниматели интересовались изменениями, которые готовятся к постановлению о бронировании военнообязанных, заполнением вакансий, привлечением ВПЛ к работе на предприятиях в отдаленных общинах, вопросами уплаты налогов.
Подобные встречи будут еженедельными - следующая запланирована уже в следующую среду, 23 октября. Раз в квартал будем проводить региональный форум. Именно такой формат является мощным инструментом для совместной работы
Напомним,
В Киевской области начинает работу платформа для коммуникации власти и бизнеса. Цель - оперативно решать проблемы предпринимателей и улучшать экономический климат региона.