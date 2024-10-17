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На Київщині відбулася перша зустріч влади з бізнесом у новому форматі: говорили про бронювання працівників і податки

Київ • УНН

 • 9970 перегляди

Керівництво Київської ОВА провело онлайн-зустріч з 300 підприємцями в рамках платформи "Діалог влади та бізнесу". Обговорювалися питання бронювання працівників, залучення ВПО та сплати податків.

На Київщині відбулася перша зустріч влади з бізнесом у новому форматі: говорили про бронювання працівників і податки

На Київщині в рамках платформи "Діалог влади та бізнесу" керівництво ОВА провело першу зустріч з підприємцями. Обговорили бронювання працівників, залученням ВПО до роботи та питання сплати податків. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Провели першу онлайн зустріч в рамках платформи "Діалог влади та бізнесу". Вона створена за дорученням Президента України Володимира Зеленського у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад. 300 представників бізнесу. Майже 2 години відвертої розмови за участі представників ТЦК, Міноборони, податкової, центру зайнятості. Гострі питання, чесні відповіді та спільна робота над пошуком механізмів для вирішення проблемних питань. А їх в умовах воєнного стану чимало

- розповів Кравченко.

За його словами, сьогодні підприємців найбільше цікавлять підприємців такі питання як - процедура визнання підприємств критичними, бронювання працівників, співпраця з ТЦК.

Підприємства, які подають документи на визнання їх критичними, мають чітко розуміти, що критичність – це не захист від ТЦК і не механізм автоматичного бронювання. Це про філософію збереження бізнесу, який вкрай важливий для країни

- переконаний очільник КОВА. 

Також він зауважив, що підприємці цікавилися змінами, які готуються до постанови щодо бронювання військовозобов'язаних, заповненням вакансій, залученням ВПО до роботи на підприємствах у віддалених громадах, питаннями сплати податків.

Подібні зустрічі будуть щотижневими – наступна запланована вже наступної середи, 23 жовтня. Раз на квартал будемо проводити регіональний форум.  Саме такий формат є потужним інструментом для спільної роботи

- наголосив Руслан Кравченко. 

Нагадаємо

У Київській області розпочинає роботу платформа для комунікації влади та бізнесу. Мета - оперативно вирішувати проблеми підприємців та покращувати економічний клімат регіону.

Володимир Омельченко

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