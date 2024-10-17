На Київщині відбулася перша зустріч влади з бізнесом у новому форматі: говорили про бронювання працівників і податки
Київ • УНН
Керівництво Київської ОВА провело онлайн-зустріч з 300 підприємцями в рамках платформи "Діалог влади та бізнесу". Обговорювалися питання бронювання працівників, залучення ВПО та сплати податків.
На Київщині в рамках платформи "Діалог влади та бізнесу" керівництво ОВА провело першу зустріч з підприємцями. Обговорили бронювання працівників, залученням ВПО до роботи та питання сплати податків. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Провели першу онлайн зустріч в рамках платформи "Діалог влади та бізнесу". Вона створена за дорученням Президента України Володимира Зеленського у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад. 300 представників бізнесу. Майже 2 години відвертої розмови за участі представників ТЦК, Міноборони, податкової, центру зайнятості. Гострі питання, чесні відповіді та спільна робота над пошуком механізмів для вирішення проблемних питань. А їх в умовах воєнного стану чимало
За його словами, сьогодні підприємців найбільше цікавлять підприємців такі питання як - процедура визнання підприємств критичними, бронювання працівників, співпраця з ТЦК.
Підприємства, які подають документи на визнання їх критичними, мають чітко розуміти, що критичність – це не захист від ТЦК і не механізм автоматичного бронювання. Це про філософію збереження бізнесу, який вкрай важливий для країни
Також він зауважив, що підприємці цікавилися змінами, які готуються до постанови щодо бронювання військовозобов'язаних, заповненням вакансій, залученням ВПО до роботи на підприємствах у віддалених громадах, питаннями сплати податків.
Подібні зустрічі будуть щотижневими – наступна запланована вже наступної середи, 23 жовтня. Раз на квартал будемо проводити регіональний форум. Саме такий формат є потужним інструментом для спільної роботи
Нагадаємо
У Київській області розпочинає роботу платформа для комунікації влади та бізнесу. Мета - оперативно вирішувати проблеми підприємців та покращувати економічний клімат регіону.