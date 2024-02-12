На Киевщине синоптики предупреждают о густом тумане и низкой видимости

Синоптики Киевской области предупреждают об опасных метеорологических условиях, которые ожидаются ночью и утром 13 февраля. Прогнозируется значительный туман, видимости 200-500 метров. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Ночью и утром 13 февраля на территории Киева и Киевской области ожидается формирование тумана, который значительно уменьшит видимость до 200-500 метров.

Согласно метеорологическим данным, эти условия рассматриваются как первый уровень опасности.

Такой туман может вызвать осложнения в дорожном движении, в частности на отдельных участках дорог и улиц.

Синоптики прогнозируют туман и гололед в Киеве в течение суток