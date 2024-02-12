На Київщині синоптики попереджають про густий туман та низьку видимість
Київ • УНН
Синоптики попереджають, що вночі та вранці 13 лютого у Київській області утвориться густий туман, який погіршить видимість до 200-500 метрів. Ці умови розглядаються як перший рівень небезпеки.
Синоптики Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні умови, які очікуються вночі та вранці 13 лютого. Прогнозується значний туман, видимості 200-500 метрів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Уночі та вранці 13 лютого на території Києва та Київської області очікується формування туману, який значно зменшить видимість до 200-500 метрів.
Згідно з метеорологічними даними, ці умови розглядаються як перший рівень небезпеки.
Такий туман може спричинити ускладнення у дорожньому русі, зокрема на окремих ділянках доріг та вулиць.
Синоптики прогнозують туман та ожеледицю у Києві упродовж доби11.02.24, 11:34 • 51891 перегляд