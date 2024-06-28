На Киевщине разоблачили незаконную добычу песка, которая нанесла государству ущерб более чем на полмиллиона гривен. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

На Киевщине разоблачена незаконная деятельность, которая нанесла государству ущерб на сумму более полумиллиона гривен. Директор одного из предприятий арендовал государственные земли в Рокитнянской общине для рыбохозяйственных нужд. Однако, руководитель и его знакомый сговорились для незаконной добычи песка с целью его дальнейшей продажи.

С помощью специальной техники дельцы добыли почти две тысячи тонн песка. Согласно выводам экспертиз, убытки государству составляют более 500 тысяч гривен.

Разоблачение незаконной деятельности состоялось совместно с Белоцерковским районным отделом Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Следователи сообщили о подозрении обоим злоумышленникам по факту незаконной добычи полезных ископаемых (ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины). Директору предприятия дополнительно сообщили о подозрении по факту пособничества (ч. 5 ст. 27 УКУ). Обоим грозит наказание от трех до шести лет.

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