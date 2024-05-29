Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источникЭксклюзив
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго
Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА
Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ
Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров
Популярные
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику
Публикации
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно
В Броварах Киевской области на балконе 26-этажного здания вспыхнул пожар. Было эвакуировано 30 жителей, но пострадавших нет.
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили
Соединенные Штаты подтвердили свое участие в предстоящем мирном саммите в Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"
Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в компании "Аттолло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, подозреваемых в "сером" экспорте зерна с терминала "Олимпекс".
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей
28 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 3 мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе 4-летний мальчик, а также был нанесен значительный ущерб жилым домам, инфраструктуре и гражданским объектам.
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд
В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго
В Одесской области из-за непогоды было обесточено более 2 000 потребителей, а ночная атака беспилотника вызвала 2-часовое отключение электроэнергии в Ровенской области.
Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА
Российские войска обстреляли Харьковскую область в 10:35 утра, о жертвах пока не сообщается.
Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ
Переходный совет Гаити назначил регионального директора ЮНИСЕФ Гарри Кониля, 58-летнего врача, который ранее занимал должность премьер-министра в 2011-2012 годах, новым временным премьер-министром, который должен вывести страну из политического, безопасностного и гуманитарного кризиса.
Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров
российские оккупанты продолжают строить железную дорогу из ростова-на-дону через оккупированные Донецкую и Запорожскую области в оккупированный Крым.