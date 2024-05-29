На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

В Броварах Киевской области сегодня ночью, 29 мая, загорелся балкон многоэтажного дома, было эвакуировано 30 жителей дома. Обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

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29 мая в 01:59 к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в Броварах, на улице Черновола.

Как установили спасатели, горел мусор на балконе на 4-м этаже 26-ти этажного дома.

Из-за задымления была проведена эвакуация 30 жителей дома. обошлось без погибших и пострадавших.

В 02: 21 спасатели ликвидировали пожар.

На тушение привлекалось 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается.

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