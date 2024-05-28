Пожар в Сумах: из горящего дома спасены два человека

В Сумах произошел пожар, во время которого спасли двух человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня в частном жилом доме в Сумах произошел пожар, во время которого были спасены два человека.

Из горящего дома спасатели вынесли женщину 1955 года рождения, которая находилась в бессознательном состоянии. До прибытия медиков работники ГСЧС проводили реанимационные мероприятия, пытаясь стабилизировать ее состояние.

Кроме того, в сопровождении спасателей самостоятельно покинул опасную зону хозяин дома.

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