Пожежа в Сумах: з палаючого будинку врятовано двох людей
Київ • УНН
Двох людей, у тому числі непритомну жінку, врятували з палаючого приватного будинку в Сумах рятувальники, провівши реанімаційні заходи.
У Сумах сталася пожежа, під час якої врятували двох людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні у приватному житловому будинку в Сумах сталася пожежа, під час якої було врятовано двох осіб.
З палаючої оселі рятувальники винесли жінку 1955 року народження, яка знаходилась у непритомному стані. До прибуття медиків працівники ДСНС проводили реанімаційні заходи, намагаючись стабілізувати її стан.
Крім того, у супроводі рятувальників самостійно покинув небезпечну зону господар будинку.
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