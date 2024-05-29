На Київщині сталась пожежа у багатоповерхівці: що відомо
Київ • УНН
У Броварах Київської області на балконі 26-поверхової будівлі спалахнула пожежа. Було евакуйовано 30 мешканців, але постраждалих немає.
У Броварах Київської області сьогодні вночі, 29 травня, загорівся балкон багатоповерхового будинку, було евакуйовано 30 мешканців будинку. Обійшлось без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Деталі
29 травня о 01:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі в Броварах, на вулиці Чорновола.
Як встановили рятувальники, горіло сміття на балконі на 4-му поверсі 26-ти поверхового будинку.
Із-за задимлення було проведено евакуацію 30 мешканців будинку. Обійшлось без загиблих та постраждалих.
Об 02:21 рятувальники ліквідували пожежу.
На гасіння залучалось 17 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
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