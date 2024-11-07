На Киевщине открыли еще один новый ЦПАУ: какие услуги доступны для 19 тысяч жителей Дымера
Киев • УНН
В Дымерской громаде Вышгородского района открыли новое помещение ЦПАУ, где будут предоставлять 250 видов услуг. Центр оснащен современным оборудованием и имеет безбарьерный доступ для всех групп населения.
В поселке Дымер Вышгородского района открыто новое помещение Центра предоставления административных услуг. Теперь более 19 тысяч жителей громады смогут получать качественные и доступные админуслуги в едином месте, в комфорте, без очередей и лишних бюрократических преград. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, который принял участие в открытии ЦПАУ, передает УНН.
"Доступные административные услуги - не только облегчают жизнь людей, но и способствуют укреплению доверия к государственным институтам. Сегодня Новое помещение в громаде имеем благодаря сотрудничеству с Министерством цифровой трансформации Украины, Программой развития ООН и при финансовой поддержке ЕС", - сообщил начальник ОВА.
Дымерская громада - одна из тех, которые были оккупированы россиянами. После освобождения области все услуги предоставлялись в Центре, который размещался в Дымерском поселковом совете.
В новом ЦПАУ жители общины смогут получить почти 250 видов административных услуг. В частности, зарегистрировать место жительства, акт гражданского состояния, получить услуги по регистрации недвижимости или бизнеса.
Впоследствии здесь можно будет оформить паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, обменять водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство.
Помещение - современное и комфортное. Имеет беспрепятственный доступ для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, здесь есть возможность обслуживать лиц с нарушением слуха.
Справочно
На сегодня на Киевщине работает 69 ЦПАУ, 3 территориальных подразделения, 167 удаленных рабочих мест и 2 старосты, которые выполняют функции администратора. С начала года центры предоставили почти 1 млн административных услуг. Все ЦПАУ обеспечены компьютерными планшетами, которые позволяют по видео связаться с переводчиком жестового языка и предоставить услуги посетителям с нарушением зрения и слуха.