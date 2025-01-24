В Киевской области мужчину задержали за надругательство над государственным флагом: ему грозит до трех лет тюрьмы

ukenru
Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
13:41 • 46736 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
11:33 • 71739 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
10:34 • 100239 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
09:58 • 102218 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 139653 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 144275 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 142811 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 195898 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 123810 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 108176 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В россии заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей рф, москву и оккупированный Крым

В россии заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей рф, москву и оккупированный Крым

24 января, 05:17 • 58269 просмотра
В Польше был продан рекордно дорогой кусок сливочного масла

В Польше был продан рекордно дорогой кусок сливочного масла

24 января, 05:34 • 48203 просмотра
Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине

Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине

24 января, 05:59 • 30452 просмотра
Пострадали 12 домов и магазин: комиссия в Броварах начала оценку ущерба, нанесенного ночной атакой рф - мэр

Пострадали 12 домов и магазин: комиссия в Броварах начала оценку ущерба, нанесенного ночной атакой рф - мэр

24 января, 07:08 • 36855 просмотра
Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

10:47 • 101266 просмотра
публикации
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

13:41 • 46712 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 195896 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 163378 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 222658 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 221320 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

13:54 • 18995 просмотра
Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

10:47 • 101266 просмотра
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 130190 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 127530 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 121300 просмотра
Актуальное
В Киевской области мужчину задержали за надругательство над государственным флагом: ему грозит до трех лет тюрьмы

В Киевской области мужчину задержали за надругательство над государственным флагом: ему грозит до трех лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 5225 просмотра

Read in English

37-летний житель Яготина публично сорвал и повредил государственный флаг Украины с фасада магазина. Полиция задержала злоумышленника, ему объявлено подозрение по статье 338 УКУ.

В Яготине Киевской области мужчина публично сорвал флаг Украины с фасада магазина, полиция задержала злоумышленника, ему объявлено о подозрении, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

На днях в городе Яготин фигурант, как указано, сорвал государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде одного из магазинов. 

«Установлено, что злоумышленник в присутствии случайных прохожих, перебрался через поручни, сломал часть деревянного держателя и сорвал государственный символ. После чего демонстративно смял полотнище в руках и скрылся с места происшествия», - сообщили в полиции.

Личность мужчины установили, им оказался 37-летний местный житель. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УКУ). За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В Белой Церкви совершили надругательство над государственным флагом: причастного разыскивают20.01.25, 12:58 • 32604 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
borispolБорисполь
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы