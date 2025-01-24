В Киевской области мужчину задержали за надругательство над государственным флагом: ему грозит до трех лет тюрьмы
Киев • УНН
37-летний житель Яготина публично сорвал и повредил государственный флаг Украины с фасада магазина. Полиция задержала злоумышленника, ему объявлено подозрение по статье 338 УКУ.
В Яготине Киевской области мужчина публично сорвал флаг Украины с фасада магазина, полиция задержала злоумышленника, ему объявлено о подозрении, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
На днях в городе Яготин фигурант, как указано, сорвал государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде одного из магазинов.
«Установлено, что злоумышленник в присутствии случайных прохожих, перебрался через поручни, сломал часть деревянного держателя и сорвал государственный символ. После чего демонстративно смял полотнище в руках и скрылся с места происшествия», - сообщили в полиции.
Личность мужчины установили, им оказался 37-летний местный житель. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УКУ). За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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