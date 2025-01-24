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На Київщині чоловіка затримали за наругу над державним прапором: йому загрожує до 3 років в'язниці

На Київщині чоловіка затримали за наругу над державним прапором: йому загрожує до 3 років в'язниці

Київ • УНН

 • 26252 перегляди

37-річний житель Яготина публічно зірвав та пошкодив державний прапор України з фасаду магазину. Поліція затримала зловмисника, йому оголошено підозру за статтею 338 ККУ.

У Яготині на Київщині чоловік публічно зірвав прапор України з фасаду магазину, поліція затримала зловмисника, йому оголошено про підозру, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Днями у місті Яготин фігурант, як вказано, зірвав державний прапор України, закріплений на фасаді одного з магазинів. 

"Встановлено, що зловмисник в присутності випадкових перехожих, перебрався через поручні, зламав частину дерев'яного тримача та зірвав державний символ. Після чого демонстративно зім'яв полотнище в руках та зник з місця події", - повідомили у поліції.

Особу чоловіка встановили, ним виявився 37-річний місцевий житель. Його затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 ККУ). За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Білій Церкві вчинили наругу над державним прапором: причетного шукають20.01.25, 12:58 • 33328 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
boryspilБориспіль
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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