На Київщині чоловіка затримали за наругу над державним прапором: йому загрожує до 3 років в'язниці

У Яготині на Київщині чоловік публічно зірвав прапор України з фасаду магазину, поліція затримала зловмисника, йому оголошено про підозру, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

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Днями у місті Яготин фігурант, як вказано, зірвав державний прапор України, закріплений на фасаді одного з магазинів.

"Встановлено, що зловмисник в присутності випадкових перехожих, перебрався через поручні, зламав частину дерев'яного тримача та зірвав державний символ. Після чого демонстративно зім'яв полотнище в руках та зник з місця події", - повідомили у поліції.

Особу чоловіка встановили, ним виявився 37-річний місцевий житель. Його затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 ККУ). За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

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