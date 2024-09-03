На Киевщине полицейские сообщили о подозрении злоумышленнику, который ударил топором соседку. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

37-летнего жителя Белой Церкви задержали правоохранители после того, как он ударил кухонным топором соседку по голове во дворе многоквартирных домов. Нападение произошло 30 августа, когда жители города обратились в полицию, сообщив, что знакомый мужчина ранил 31-летнюю женщину. Злоумышленник пытался скрыться, но был задержан очевидцами.

Правоохранители выяснили, что нападавший, возмущенный тем, что ему оставили мусор под дверью, напал на соседку с обвинениями. При этом он имел с собой нож, но, к счастью, не успел его применить. Полиция изъяла вещественные доказательства на месте происшествия.

Пострадавшую женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом кости головы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений по ч. 1 ст. 121 УКУ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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