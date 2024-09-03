На Київщині чоловік напав з сокирою на сусідку через сміття

На Київщині поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який вдарив сокирою сусідку. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.

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37-річного жителя Білої Церкви затримали правоохоронці після того, як він вдарив кухонною сокирою сусідку по голові у дворі багатоквартирних будинків. Напад стався 30 серпня, коли жителі міста звернулися до поліції, повідомивши, що знайомий чоловік поранив 31-річну жінку. Зловмисник намагався втекти, але був затриманий очевидцями.

Правоохоронці з'ясували, що нападник, обурений тим, що йому залишили сміття під дверима, напав на сусідку зі звинуваченнями. При цьому він мав із собою ніж, але, на щастя, не встиг його застосувати. Поліція вилучила речові докази на місці події.

Постраждалу жінку госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом кістки голови.

Зловмиснику повідомили про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень за ч. 1 ст. 121 ККУ. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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