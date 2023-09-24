На Черкащині чоловік сокирою вдарив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У селі Вільхівчик на Черкащині чоловік вдарив сокирою поліцейського. Інцидент стався при спробі вгамувати правопорушника, адже перед цим місцева мешканка викликала поліцію, бо нетверезі особи вчиняли хуліганство. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Черкаської області.
Цитата
“Інцидент стався у селі Вільхівчик Звенигородського району. Місцева мешканка викликала поліцію, бо нетверезі особи вчиняли хуліганство. Правоохоронці намагалися вгамувати чоловіків та один із них не відреагував на законні вимоги. Почав чинити опір й схопивши сокиру, вдарив нею поліціянта”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що чоловіка затримали у процесуальному порядку.
“За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб.
Доповнення
11 вересня, у Києві поліцейський під час затримання озброєного чоловіка дістав поранення.