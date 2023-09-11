У Києві під час затримання озброєний чоловік поранив поліцейського

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Зазначається, що під час затримання підозрюваного в особливо тяжкому злочину зловмисник завдав ножове поранення правоохоронцю. Але це не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки.

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"Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцю надається медична допомога", — йдеться у повідомленні поліції.

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