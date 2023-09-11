Побив солдата строкової служби: на Івано-Франківщині офіцера на 1,5 року відправили до дисциплінарного батальйону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня УНН. Івано-Франківський міський суд виніс вирок офіцеру, який побив солдата строкової служби. Його засудили до 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, передає УНН із посиланням на ДБР.
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"Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України).
Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У середині квітня в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю.
За даними слідства, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику.
Додамо
У Львівській область судитимуть офіцера за побиття підлеглог солдата.