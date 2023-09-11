Избил солдата срочной службы: на Ивано-Франковщине офицера на 1,5 года отправили в дисциплинарный батальон

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"Суд признал офицера виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ст. 426-1 ч. 5 УК Украины).

Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он привлекается к ответственности впервые, суд решил назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих", - говорится в сообщении.

Детали

В середине апреля в сети Интернет появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему.

По данным следствия, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику.

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Во Львовской область будут судить офицера за избиение подчиненного солдата.