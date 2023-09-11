В Киеве во время задержания вооруженный мужчина ранил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В понедельник вечером, 11 сентября, в Киеве полицейский во время задержания вооруженного мужчины получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении злоумышленник нанес ножевое ранение правоохранителю. Но это не помешало сотруднику полиции одеть на нападавшего наручники.
Цитата
"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении полиции.
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