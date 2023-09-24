В Черкасской области мужчина топором ударил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В селе Ольховчик Черкасской области мужчина ударил топором полицейского. Инцидент произошел при попытке успокоить правонарушителя, ведь перед этим местная жительница вызвала полицию, потому что нетрезвые лица совершали хулиганство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Черкасской области.
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“Инцидент произошел в селе Ольховчик Звенигородского района. Местная жительница вызвала полицию, потому что нетрезвые лица совершали хулиганство. Правоохранители пытались успокоить мужчин и один из них не отреагировал на законные требования. Начал сопротивляться и схватив топор, ударил им полицейского”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что мужчину задержали в процессуальном порядке.
“При процессуальном руководстве прокуратуры, следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.
Дополнение
11 сентября, в Киеве полицейский при задержании вооруженного мужчины получил ранение.