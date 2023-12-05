На Киевщине изготавливали фальсификат известных украинских и международных торговых марок
Киев • УНН
Полиция разоблачила группировку, которая обвиняется в производстве контрафактной продукции под известными брендами с прибылью около миллиона гривен в месяц. В результате операции было изъято товаров на сумму около девяти миллионов гривен.
Правоохранители установили группу лиц, которые организовали процесс производства контрафактного кофе, специй и других продуктов на территории Киева, а также Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Доход от сделки приносил дельцам около миллиона гривен в месяц. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что каждому из членов преступной группировки была отведена роль в процессе изготовления, упаковки, хранения, транспортировки и сбыта контрафакта из сырья, качество которого значительно ниже, чем у оригинала. Это могло угрожать состоянию здоровья потребителей.
По предварительным оценкам, доход от сделки приносил дельцам около миллиона гривен в месяц. Готовую продукцию продавали оптом через сеть интернет и в торговых точках на рынках Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Пробные образцы потенциальным заказчикам рассылали почтовыми операторами,
По результатам 14 обысков на складах, подпольных производствах и торговых точках в вышеупомянутых областях обнаружено и изъято линию по производству и около 500 000 единиц контрафактной продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около девяти миллионов гривен.
Сейчас под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности фигурантов, проводятся экспертизы, готовятся сообщения о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4 ст. 190) и незаконное использование фирменного знака для товаров и услуг (ч. 3 ст. 229), санкция которых предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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На Киевщине изготавливали фальсификат известных украинских и международных торговых марок
Полиция разоблачила группировку, которая обвиняется в производстве контрафактной продукции под известными брендами с прибылью около миллиона гривен в месяц. В результате операции было изъято товаров на сумму около девяти миллионов гривен.
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