На Киевщине изготавливали фальсификат известных украинских и международных торговых марок

Правоохранители установили группу лиц, которые организовали процесс производства контрафактного кофе, специй и других продуктов на территории Киева, а также Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Доход от сделки приносил дельцам около миллиона гривен в месяц. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что каждому из членов преступной группировки была отведена роль в процессе изготовления, упаковки, хранения, транспортировки и сбыта контрафакта из сырья, качество которого значительно ниже, чем у оригинала. Это могло угрожать состоянию здоровья потребителей.

По предварительным оценкам, доход от сделки приносил дельцам около миллиона гривен в месяц. Готовую продукцию продавали оптом через сеть интернет и в торговых точках на рынках Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Пробные образцы потенциальным заказчикам рассылали почтовыми операторами, - говорится в сообщении.

По результатам 14 обысков на складах, подпольных производствах и торговых точках в вышеупомянутых областях обнаружено и изъято линию по производству и около 500 000 единиц контрафактной продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около девяти миллионов гривен.

Сейчас под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности фигурантов, проводятся экспертизы, готовятся сообщения о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4 ст. 190) и незаконное использование фирменного знака для товаров и услуг (ч. 3 ст. 229), санкция которых предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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